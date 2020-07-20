Богота, , 22:48 — REGNUM Пилот из США смог посадить самолёт с отказавшими шасси, пишет 20 июля El Tiempo.

Инцидент произошёл в аэропорту колумбийской столицы, откуда поднялся самолёт американского Управления по борьбе с распространением наркотиков.

Однако после взлёта выяснилось, что у самолёта отказали шасси, и было принято решение вернуться в аэропорт вылета после выработки топлива.

Когда в итоге пилот посадил машину, её развернуло на 180 градусов. О пострадавших не сообщается.

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