Богота, 20 июля 2020, 22:48 — REGNUM Пилот из США смог посадить самолёт с отказавшими шасси, пишет 20 июля El Tiempo.
Инцидент произошёл в аэропорту колумбийской столицы, откуда поднялся самолёт американского Управления по борьбе с распространением наркотиков.
Однако после взлёта выяснилось, что у самолёта отказали шасси, и было принято решение вернуться в аэропорт вылета после выработки топлива.
Когда в итоге пилот посадил машину, её развернуло на 180 градусов. О пострадавших не сообщается.
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