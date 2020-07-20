Красногорск, , 20:14 — REGNUM Врачи Ступинской областной клинической больницы спасли годовалого ребёнка, который отравился средством для чистки кухонных плит. Об этом сообщается на официальном сайте министерства здравоохранения Московской области.

Отмечается, что инцидент случился, когда мать ребенка отвлеклась на непродолжительное время. Ребёнку понравилась яркая бутылка с чистящим средством, и он решил попробовать её содержимое. В результате ребенок получил ожог губ и ротоглотки.

«Сначала ему было больно есть и пить, но после обезболивающего малыш смог снова принимать пищу, разумеется, не твердую, не кислую. Сейчас ребенок принимает обволакивающие препараты и детские антисептики», — рассказала заведующая детским соматическим отделением ступинской больницы Галина Кавындикова.

На данный момент угрозы для жизни ребёнка нет. На следующий за госпитализацией день врачи отметили положительную динамику. В ближайшее время у ребенка планируется взять анализы, которые выявят, имеется ли поражение почек, печени и кишечника. При отрицательном результате он отправится на амбулаторное лечение домой.

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