Нижний Новгород, , 20:08 — REGNUM Управление МЧС по Нижегородской области завершило все необходимые проверки в связи с распространением запаха газа в Нижнем Новгороде 19 июля. Об этом стало известно по итогам внепланового заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В противогазе

«Источник запаха обнаружен не был», — говорится в сообщении.

В то же время правительство региона обратилось в прокуратуру для выяснения причин инцидента, где была организована проверка соблюдения действующего законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Нижнего Новгорода в воскресенье днем, 19 июля, почувствовали сильный запах газа. О возможных утечках в спасательные службы сообщили жители всех восьми районов города. В правительстве Нижегородской области создали оперативный штаб для выяснения причин запаха газа в областном центре.

В газовых компаниях, Нижегородском водоканале и ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» аварийных ситуаций не зафиксировали.

По данным «Станция скорой медицинской помощи города Нижнего Новгорода», 19 июля 47 человек обратились с жалобами на плохое самочувствие от распространения в городе запаха газа. Никому из обратившихся госпитализация не потребовалась.

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