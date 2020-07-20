Душанбе, , 19:45 — REGNUM Виновными в нападении на погранпост «Ишкобод» признаны девять человек. Об этом сегодня, 20 июля, сообщил Шермухаммад Шохиён — председатель Верховного суда Таджикистана.

Из его слов на пресс-конференци стало известно о том, что среди осуждённых четверо военнослужащих, четыре женщины и один мужчина. Они приговорены к различным срокам заключения на срок от двух до 27 лет.

В чём именно виновны осуждённые, Шохиён не уточнил из-за грифа секретности, под которым проходило дело.

Напомним, нападение на погранзаставу №4 «Ишкобод» на таджикско-узбекской границе произошло в ночь на 6 ноября 2019 года. В ходе перестрелки, по официальным данным, были ликвидированы 15 нападавших, а также погибли пограничник и милиционер. Ответственность за нападение на себя взяла террористическая группировка «ИГИЛ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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