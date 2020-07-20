Нижний Новгород, , 19:28 — REGNUM В диспетчерскую службу «Станция скорой медицинской помощи города Нижнего Новгорода» 19 июля обратились 47 человек с жалобами на плохое самочувствие от распространения в городе запаха газа. Об этом стало известно в ходе совещания по проблеме, которое прошло в региональном управлении МЧС.

При этом госпитализация никому из обратившихся не потребовалась. Однако количество обращений по сравнению со средним суточным показателем увеличилось на 15%.

На совещании было отмечено, что сообщения о запахе газа на единый номер 112 начали поступать с 14:50 мск от жителей микрорайона Мещерское озеро. Всего региональные оперативные службы приняли более 1,1 тыс. заявок от граждан с жалобами на запах газа.

«С 15:30 до 16:21 оперативная дежурная смена ЦУКС предпринимала неоднократные попытки связаться с диспетчерами «Газпром трансгаз Нижний Новгород», «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», «Газпром газораспределение». Телефонные линии не отвечали или были заняты… Ни с одной из этих диспетчерских служб в течении почти часа взаимодействие организовано не было», — заявил первый заместитель начальника ГУ МЧС России по Нижегородской области Владимир Бирючков.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Нижнего Новгорода в воскресенье днем, 19 июля, почувствовали сильный запах газа. О возможных утечках в спасательные службы сообщили жители всех восьми районов города. В правительстве Нижегородской области создали оперативный штаб для выяснения причин запаха газа в областном центре. По итогам проверки сотрудниками пожарно-спасательных подразделений управления МЧС по Нижегородской области ни на одной из газозаправочных станций города нарушений выявлено не было. В то же время отмечалось, что проверяется информация о возможных аварийных ситуациях и утечках газа при транспортировке по железнодорожным путям.

По поступившим от газовых компаний и Нижегородского Водоканала данных, внештатных ситуаций не зафиксировано. Также аварийных ситуаций не зафиксировали в ООО «Газпром Трансгаз Нижний Новгород».

Чтобы разобраться в причинах появления запаха газа в Нижнем Новгороде 19 июля, правительство Нижегородской области планирует обратиться в прокуратуру, заявил накануне губернатор Глеб Никитин.

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