Шурышкарский район, Ямало-Ненецкий АО, , 19:14 — REGNUM На Ямале в администрации Шурышкарского района прошли обыски в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Прокурорская проверка показала, что чиновники районной администрации в период с 2017 по 2019 годы перенаправляли бюджетные деньги, выделенные на содержание, развитие и должную работу сфер ЖКХ, дорожного и транспортного хозяйства в предприятия, которые не имели производственных мощностей для выполнения муниципального заказа.

Предполагаемый ущерб от действий должностных лиц администрации Шурышкарского района составляет 300 млн рублей.