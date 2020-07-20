Альметьевск, Татария, , 18:51 — REGNUM В Алеметьевске возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), после падения из окна 9-го этажа трехлетнего мальчика, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Трагедия произошла 20 июля текущего года. Мать мальчика занималась младшим ребенком, когда трехлетний малыш забрался на подоконник и открыл окно. Затем ребенок облокотился на москитную сетку, которая не выдержала веса мальчика, и он выпал в окно.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и продолжают расследование уголовного дела.

ИА REGNUM напоминает, под окнами одного из домов в Приволжском районе Казани утром 7 июля 2020 года обнаружили тело 4-летней девочки с признаками падения с высоты.

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