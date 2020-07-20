Москва, 20 июля 2020, 18:08 — REGNUM ДОКУМЕНТ
Российская Межрегиональная общественная организация «Общество дружбы и сотрудничества с Арменией» направила обращение, которое ниже публикуется полностью:
Президенту Российской Федерации В.В. Путину
Председателю Правительства Российской Федерации М.В. Мишустину
Мэру города Москвы С.С. Собянину
Общественным организациям азербайджанцев в России
ОБРАЩЕНИЕ
Межрегиональная общественная организация «Общество дружбы и сотрудничества с Арменией» выражает глубокую озабоченность отсутствием со стороны соответствующих государственных и городских структур должной реакции на факты запрета на торговлю армянскими товарами на Оптово-розничном продовольственном центре «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве 17 июля 2020 года, принадлежавшего владельцам компании «Киевская площадь», выходцами из Азербайджана, а также на демонстративный проезд 19 июля с.г. автоколонны азербайджанцев по г. Воронежу, которые скандировали, сигналили, выбегали с флагами Республики Азербайджана на дорогу, громко транслировали родную музыку, тем самым парализовали движение и нарушали общественный порядок в центре миллионного города.
От имени нашей многонациональная общественности требуем дать справедливую и бескомпромиссную оценку этим откровенным фактам открытого проявления разжигания межнациональной розни, посягательства на законодательство и безопасность России.
Мы не хотим, чтобы в нашей стране, особенно, после принятия новых поправок в Конституцию Российской Федерации, отдельные граждане, даже если они наследники печально известного Черкизона, имели право вести бизнес по национальному признаку, нарушать Уголовный кодекс (в частности ст.282 «Возбуждение ненависти и вражды»), антимонопольные законы, другие Законы нашей страны, разрушать основы ее межгосударственных отношений, тем более со страной ЕАЭС.
Мы также не желаем, чтобы мир и покой в наших городах и селах зависел от эмоциональных и безответственных проявлений сограждан, особенно на межнациональной основе.
Предлагаем правительству Москвы приостановить и перепрофилировать деятельность «Фуд Сити», а его продовольственные товаропотоки перераспределить на другие оптовые рынки столицы, в том числе на рынки выходного дня.
Правоохранительным органам города Воронежа привлечь к строгой административной ответственности организаторов и участников (прежде всего всех водителей автомобилей) за проведение несанкционированной националистической акции.
Мы обращаемся также к общественным организациям азербайджанцев в России проявить максимальную заинтересованность к работе с соотечественниками, проживающими в Российской Федерации, по укреплению и развитию межнациональных отношений с представителями всех её народов и народностей во имя общероссийского мира и благополучия.
От имени правления МОО «Общество дружбы и сотрудничества с Арменией»: Виктор Кривопусков, президент Общества, доктор социологических наук, лауреат литературной премии имени Бориса Полевого
20 июля 2020 г.