Ижевск, , 17:54 — REGNUM В Удмуртии возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевших») в отношении 15-летнего подростка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

19 июля в своем доме в селе Каракулино были обнаружены пожилые супруги с травмами головы, оба пострадавших были госпитализированы в одну из больниц Ижевска, где сейчас проходят лечение. По подозрению с нападении задержан внук потерпевших — 15-летний школьник.

По данным следствия, в этот день подросток пришел к бабушке и дедушке за деньги, которые ему были нужны, чтобы «погулять» в Сарапуле. Обоим родственникам он нанес удары молотком по голове, забрал 850 рублей и скрылся. Однако в тот же день он был задержан.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего: осмотрено место происшествия, опрошены свидетели, назначены судебно-медицинские экспертизы. Планируется обратиться в суд для избрания в отношении задержанного меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2014 году 20-летний житель города Барнаула напал с ножом на своих дедушку и бабушку, дедушка скончался от полученных ранений. Молодой человек нигде не работал и не учился, а все его свободное время занимали компьютерные игры.

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