Ярославль, , 17:44 — REGNUM Хирургическое, гинекологическое и урологическое отделения Ярославской областной онкологической больницы приостановили госпитализацию. Об этом сообщает портал «ЯрНьюс» со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

Госпитализация

Во время регулярного осмотра у нескольких медицинских работников была выявлена коронавирусная инфекция. Это не первый случай в клинике. С 9 июля на две недели приостановило госпитализацию отделение радиологии. Тогда коронавирус был выявлен у одного из пациентов.

Онкобольные входят в группу повышенного риска при заболевании COVID-19, поэтому и было принято решение о приостановке приема новых пациентов.

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