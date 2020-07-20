Чита, , 17:41 — REGNUM Одиннадцать человек по страдали в результате ДТП с маршрутным автобусом в центре Читы. Об этом сообщается 20 июля на официальном портале Забайкальского края.

По предварительным данным, маршрутка перевернулась в результате столкновения с другим автомобилем.

В министерства здравоохранения Забайкальского края сообщили, что девять человек были доставлены в краевую клиническую больницу, двое детей — в детскую клиническую больницу.

Сообщается, что губернатор региона Александр Осипов поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.