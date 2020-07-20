Ростов-на-Дону, , 17:41 — REGNUM В Ростове-на-Дону следователи выясняют обстоятельства гибели семилетнего ребёнка во дворе многоквартирного дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 20 июля.

Детская площадка Павел Редин © ИА Красная Весна

Трагедия произошла вечером 19 июля на улице Таганрогской. Как полагают следователи, семилетний мальчик пытался перелезть двухметровое бетонное ограждение, ведущее на детскую площадку. Ребёнок случайно прикоснулся к столбу освещения, который находился под электрическим напряжением, упал с высоты и погиб.

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