Обнинск, Калужская область, , 18:04 — REGNUM В Калужской области шесть обнинских садовых товариществ пострадали от подтопления из-за обильных дождей. Вода в Протве поднялась более чем на пять метров. В зоне подтопления оказалось около 150 участков в пойме Протвы. Об этим 20 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска Калужской области.

«Подъём воды в реке Протва начался из-за обильных осадков. С 15 июля вода прибывала по метру. По состоянию на 14:00 20 июля уровень воды очень высокий. Мы проверяем уровень воды три раза в день», — рассказал на планёрке у главы администрации города начальник управления ГОиЧС Сергей Краско.

Спасатели организовали подворовые обходы, оповещая дачников о дальнейших прогнозах. Эта работа продолжается до сих пор, ситуацию контролируют сотрудники управления МЧС и пожарной части. Четыре семьи, пострадавшие от подтопления, временно размещены в санатории «Сигнал». Для них организовано горячее питание. В основном, обнинские владельцы садовых участков живут дома и участки пока не посещают, а более 20 московских семей отправлены в столицу.

Заместитель главы администрации Обнинска по вопросам городского хозяйства Вячеслав Лежнин заявил, что шандоры на плотине Физико-энергетического института закрыты.

«Можно услышать, что открыли плотину и всех затопило. Но это не так. Я подчёркиваю: плотина в городе Обнинске находится в закрытом состоянии, на несколько метров под водой. И ФЭИ без нас её никогда не откроет — только по нашему разрешению», — подчеркнул Вячеслав Лежнин.

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