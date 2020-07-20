Обнинск, Калужская область, 20 июля 2020, 18:04 — REGNUM В Калужской области шесть обнинских садовых товариществ пострадали от подтопления из-за обильных дождей. Вода в Протве поднялась более чем на пять метров. В зоне подтопления оказалось около 150 участков в пойме Протвы. Об этим 20 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска Калужской области.
Спасатели организовали подворовые обходы, оповещая дачников о дальнейших прогнозах. Эта работа продолжается до сих пор, ситуацию контролируют сотрудники управления МЧС и пожарной части. Четыре семьи, пострадавшие от подтопления, временно размещены в санатории «Сигнал». Для них организовано горячее питание. В основном, обнинские владельцы садовых участков живут дома и участки пока не посещают, а более 20 московских семей отправлены в столицу.
Заместитель главы администрации Обнинска по вопросам городского хозяйства Вячеслав Лежнин заявил, что шандоры на плотине Физико-энергетического института закрыты.
Читайте ранее в этом сюжете: Глава Калужской обл. следит за ситуацией с подтоплением дач в пойме Протвы