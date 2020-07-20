Москва, , 17:32 — REGNUM Судебный процесс по делу актера Михаила Ефремова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерь человека, начнется в начале августа. Об этом 20 июля сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката родственников погибшего Александра Добровинского.

По его словам, суд, вероятнее всего, начнется в первой декаде августа.

Ранее стало известно, что процесс состоится в Пресненском суде Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 июня Ефремов устроил ДТП на Смоленском бульваре в Москве. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с легковым автофургоном. Позднее водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.

В крови актера нашли большое содержание алкоголя, а также следы кокаина и каннабиноидов.

Пострадавшими по делу признаны четверо родственников Захарова: его вдова, брат и двое сыновей.

В данный момент Ефремов находится под домашним арестом. Против него возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем смерть человека»). Также было возбуждено уголовное дело по факту сбыта Ефремову наркотиков, по которому он проходит свидетелем.