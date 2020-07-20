Брянск, , 17:15 — REGNUM Жителя Иркутской области задержали по подозрению в ограблении инвалида в Брянске. На глазах у хозяина квартиры он вынес компьютерный монитор, а затем продал его случайному прохожему, сообщили 20 июля в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился 55-летний житель Бежицкого района Брянска. Он рассказал, что в его незапертую квартиру вошёл незнакомец, отсоединил монитор от компьютера и ушёл с ним. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении грабежа был задержан 56-летний житель Иркутской области. Он пояснил, что от общих знакомых знал о привычке инвалида оставлять входную дверь квартиры открытой и был уверен, что хозяин не сможет оказать сопротивление. Монитор он продал прохожему, а деньги потратил на спиртное.

Подозреваемый будет ждать решения суда в СИЗО. Ему грозит до семи лет лишения свободы.