Ижевск, , 17:13 — REGNUM В Кроноцком заповеднике на юге Камчатки задержаны жители Тамбова и Удмуртии, которые временно проживали в посёлке Озерковский и, не имея соответствующего разрешения, выловили более 90 особей рыб лососевых пород. Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

Кроноцкий заповедник U.S. Geological Survey

Браконьеры были задержаны на месте преступления — они доставали свежепойманную рыбу из сети. По словам задержанных, лодку они нашли и рыбу ловили себе для еды. При них обнаружили 69 самцов нерки, 23 самки и одного гольца. Также у них изъяли сеть длиной 50 метров и лодку.

Оба задержанных ранее уже были судимы. В их отношении возбуждено уголовное дело по ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»).

В пресс-службе напомнили, что штраф за вылов одной особи нерки составит 11 575 рублей, гольца — 925 рублей. Таким образом, общая сумма штрафов для указанных нарушителей составит более 1 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, в мае Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о многомиллионных махинациях при ликвидации экологического ущерба в Кроноцком биосферном заповеднике Камчатки. Растрачено было 454 млн бюджетных рублей, фигурантом является предприниматель Виталий Дрозд. Он получил подряд на ликвидацию накопленного экологического ущерба на территории заповедника, входящего в наследие ЮНЕСКО. Всего злоумышленник и его партнёры присвоили 454,6 млн рублей, выделенных в качестве федеральной субсидии.

Читайте также: Дело о махинациях в Кроноцком заповеднике Камчатки передано в суд