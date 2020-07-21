Ульяновск, , 07:30 — REGNUM В Ульяновской области ушло в суд уголовное дело в отношении жителя Цильнинского района, которого обвиняют в хищении средств по программе содействия в индивидуальном жилищном строительстве молодым сельским семьям. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

По данным правоохранителей, мужчина организовал оформление фиктивного трудового договора с главой крестьянского (фермерского) хозяйства и представил пакет документов местную администрацию для участия в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014−2017 годы и на период до 2020 года». Речь идёт об улучшении жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности.

«Злоумышленнику была предоставлена соответствующая социальная выплата. […] С апреля 2017 года по июль 2018 года федеральному, региональному и муниципальному бюджетам был причинен ущерб в размере около 1 млн рублей», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что в настоящее время все средства возвращены. Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ («Мошенничество при получении социальных выплат»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ленинском районе Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту хищения средств при реализации национального проекта «Образование». Нанесённый ущерб правоохранители оценили в 1 млн рублей.

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