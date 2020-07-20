Симферополь, , 16:38 — REGNUM Шестерых человек спасли сотрудники «Крым-Спаса» 20 июля в Алуште с аттракциона «колесо обозрения», сообщили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым.

Сообщение об остановке «колеса обозрения» из-за аварийного отключения электроэнергии в Алуште спасатели получили в 12:50. На аттракционе в этот момент находились шесть человек, в том числе двое детей.

«Специалисты «КРЫМ-СПАС» используя трехколенную лестницу и альпинистское снаряжение, поднялись к мотору аттракциона и вручную прокрутили маховики двигателей, опустив кабинки аттракциона к посадочной площадке. В медицинской помощи пострадавшие не нуждались», — сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 июля в парке культуры и отдыха столицы Кабардино-Балкарии городе Нальчике во время сеанса остановился один из аттракционов. В момент остановки находящиеся в нем посетители оказались вниз головой и оставались так около 10 минут, до эвакуации.