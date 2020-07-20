Смоленск, , 16:31 — REGNUM 128 жилых домов различной этажности остались без воды из-за аварии в Смоленске днём 20 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Нет воды

Сообщение об отключении холодного водоснабжения в Заднепровском районе Смоленска поступило к диспетчеру в 14:15 20 июля, причиной стала течь, обнаруженная на улице Котовского. В зоне отключения оказались 128 жилых домов различной этажности — в них проживают более 3,4 тыс. человек. Завершить ремонтные работы специалисты обещают к 20:00 20 июля. Пока муниципальные власти организовали подвоз воды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Керчи 20 июля авария оставила без воды 45 тыс. жителей.