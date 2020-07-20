Москва, , 16:21 — REGNUM Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о смертельной аварии с участием известного артиста Михаила Ефремова. Об этом сообщает 20 июля пресс-служба прокуратуры столицы.

Ефремов обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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В пресс-службе отметили, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет.

По данным следствия, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения управлял исправным автомобилем Jeep Grand Cherokee Overland. Во время движения водитель превысил скорость.

«Утратив ориентиры границ полос проезжей части, Ефремов совершил выезд на полосу встречного движения», — говорится в информации.

Несмотря на нарушение правил, водитель не принял меры к снижению скорости, а продолжил движение. В результате произошло столкновение с автомобилем «ВИС-234 900», водитель которого получил многочисленные травмы и позднее скончался.

Дело рассмотрит Пресненский суд Москвы.