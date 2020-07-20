Тверь, , 16:11 — REGNUM Информацию о нанесении побоев малолетнему воспитаннику специализированного дома ребенка «Теремок» в Твери, появившуюся в социальных сетях, проверяют в Следственном управлении Следственного комитета, сообщили 20 июля в пресс-службе ведомства. Инцидент произошёл 19 июля.

«С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Московского межрайонного следственного отдела г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки. По итогам проверки следствием будет принято процессуальное решение», — уточнили в ведомстве.

Отметим так же, что доложить о результатах проверки информации об избиении воспитанника Дома ребёнка поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.