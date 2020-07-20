Тункинский район, Бурятия, , 15:50 — REGNUM Самолёты Ан-26 и Ан-2, а также вертолёт Ми-8 совершили повторный облёт предполагаемого местонахождения пропавшего борта Ан-2 в Окинском и Тункинском районах Бурятии, а также в Черемховском районе Иркутской области. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Бурятии, к настоящему времени обследована территория площадью около 2 тыс. км.

«По состоянию на 17:30 (мест.) самолеты Ан-26 и Ан-2 и вертолет Ми-8 совершили по 2 вылета, пока безрезультатно. За этого время обследована площадь около 2000 квадратных километров. В 17:25 (мест) Вертолет Ми-8 отправился в зону поиска в третий раз», — отметили в управлении.

Тем временем, спасатели, а также представители местных властей опрашивают местных жителей. Вся собранная информация поступает в оперативный штаб.

Напомним, Ан-2 авиакомпании «Феникс» с двумя членами экипажа и четырьмя пассажирами на борту перестал выходить на связь 19 июля. Как сообщало ИА REGNUM, он совершал облёт территории Тункинского и Окинского районов Бурятии для определения области обработки лесов от тутового шелкопряда.

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