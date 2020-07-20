Варгашинский район, Курганская область, , 15:49 — REGNUM В Курганской области главу Шастовского сельсовета отстранили от должности за превышение полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Зауралья. за превышение полномочий временно отстранили от должности главу сельского совета.

Отмечается, что житель Варгашинского района должен был выплатить штраф администрации Шастовского сельсовета в размере 700 тысяч рублей за незаконную рубку леса. Однако его бывшая супруга, с которой он продолжал совместное проживание, была главой сельсовета и отозвала взыскание.

За это чиновница поплатилась должностью, в отношении неё возбуждено уголовное дело за превышение полномочий.