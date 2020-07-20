Уфа, , 15:36 — REGNUM В Уфе мужчину подозревают в убийстве, совершенном 15 лет назад. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ноябре 2005 года к стражам порядка поступила информация о том, что на пустыре в г. Уфе найдено тело женщины с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства сопряженного с изнасилованием. Тогда сотрудники правоохранительных органов не смогли установить подозреваемого в этом преступлении.

В текущем году во время работы по раскрытию преступлений «прошлых» лет стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний житель Уфы. В то время, когда было совершено убийство, он продавал автомобили на авторынке около места совершения преступления. В 2018 году его осудили за совершение насильственных действий сексуального характера. Сейчас он находится в исправительной колонии.

По версии следствия, в ноябре 2005 года обвиняемый предложил женщине довести ее до работы. Следователи считают, что он вывез ее на своем автомобиле в безлюдное место, где изнасиловал ее, а после ударил несколько раз по голове. В результате женщина получила не совместимые с жизнью травмы.

Во время допроса обвиняемый признался в совершении преступления. Сейчас материалы уголовного дела направлены в суд, где будут рассмотрены по существу.

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