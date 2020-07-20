Чебоксары, 20 июля 2020, 15:24 — REGNUM В Новочебоксарске перед судом предстанет 41-летний житель города, которого обвинили в хулиганстве с использованием пневматического пистолета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службах прокуратуры Чувашии и регионального следственного управления СКР.
По данным правоохранителей, инцидент произошёл 16 июня 2020 года в Новочебоксарске по улице Советской.
Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). Дело ушло в суд.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в Чебоксарах был задержан мужчина, который угрожал прохожим пистолетом, впоследствии выяснилось, что он — игрушечный. В ходе разбирательств выяснилось, что горожанин состоял на учёте у психиатра.
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