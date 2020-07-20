Чебоксары, , 15:24 — REGNUM В Новочебоксарске перед судом предстанет 41-летний житель города, которого обвинили в хулиганстве с использованием пневматического пистолета. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службах прокуратуры Чувашии и регионального следственного управления СКР.

По данным правоохранителей, инцидент произошёл 16 июня 2020 года в Новочебоксарске по улице Советской.

«По версии следствия, обвиняемый при управлении «Киа Рио» в ответ на замечание другого водителя о нарушении им правил дорожного движения вынудил его остановиться на остановке общественного транспорта, где подошёл к его автомобилю и, выражаясь грубой нецензурной бранью, высказывая угрозы убийством, направил в сторону водителя пневматический пистолет», — говорится в сообщении.

Обвинение предъявлено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). Дело ушло в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года в Чебоксарах был задержан мужчина, который угрожал прохожим пистолетом, впоследствии выяснилось, что он — игрушечный. В ходе разбирательств выяснилось, что горожанин состоял на учёте у психиатра.

Подробнее: Чебоксарец возле торгового центра пугал прохожих пистолетом