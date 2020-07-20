Брянск, , 15:25 — REGNUM 49 снарядов времён войны Великой Отечественной войны обезвредили 20 июля взрывотехники Брянской области. Боеприпасы обнаружили в лесных массивах двух районов, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сотрудники Брянского пожарно-спасательного центра у села Песочня Карачевского района из земли подняли 27 единиц 76 мм артиллерийских снарядов. В лесу у посёлка Погребы Брасовского района обнаружен 21 артиллерийский снаряд калибра 50 мм и одна 50 мм миномётная мина.

Все боеприпасы были обезврежены.