Нальчик, , 15:16 — REGNUM В горах Кабардино-Балкарии пострадали трое туристов из Москвы. Они находятся на высоте 3600 метров на леднике Башиль в Чегемском районе. К пострадавшим выдвинулась группа спасателей, сообщили 20 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Запрос о помощи поступил в центр по управлению кризисными ситуациями в 13:27. Известно, что группа туристов из пяти человек не была зарегистрирована. В ущелье Башиль-Ауз получили травмы трое из них.

В район ЧП направлены четверо спасателей Эльбрусского поисково-спасательного отряда и одна единица техники.