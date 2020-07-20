Самара, , 15:11 — REGNUM Причиной крупного пожара в производственном здании в Самаре могла стать разгерметизация ёмкости с растворителем, который впоследствии воспламенился. Об этом 20 июля сообщил начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко на оперативном совещании в правительстве региона.

По его словам, данная причина пожара в производственном здании в Самаре на ул. Профильной является предварительной.

Сообщается, что последний раз проверку пожарного надзора предприятие проходило в 2013 году, а после предоставляло заключение сторонней организации. Предприятие было зарегистрировано как субъект малого и среднего предпринимательства и не было внесено в списки пожароопасных и имеющих негативное влияние на окружающую среду. При этом имущество организации застраховано не было.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров призвал чиновников и руководителей профильных ведомств изучить ситуацию и принять меры для недопущения подобных происшествий в будущем.

По словам Дмитрия Азарова, на предприятии работает 254 человека. Нанесен серьезный урон как самому предприятию, так и экологии. При этом руководство муниципального образования не знало, что организация не стоит на учёте, как работающая с такого класса материалами. Поэтому необходимо быть в «контакте с бизнесменами» и работать на упреждение, чтобы не допускать таких ситуаций, добавил он.

Губернатор также поручил чиновникам проанализировать базы различных органов и выявить организации, которые работают с пожароопасными материалами, но не внесены в соответствующие реестры.

Дмитрий Азаров также сделал акцент на том, что необходимо проанализировать работу организации, которая на протяжении семи лет выдавала заключения о соответствии требованиям пожарной безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Самаре более двух суток тушили пожар на складе лакокрасочной и полиэтиленовой продукции. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Площадь пожара составила десять тысяч кв. метров. К счастью никто не погиб и не пострадал.

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