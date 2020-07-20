Цхинвал, , 15:02 — REGNUM Крупный тайник с оружием обнаружил Комитет госбезопасности Республики Южная Осетия совместно с Пограничным управлением ФСБ России на территории республики 15 июля. Об этом 20 июля сообщает государственное агентство Южной Осетии «Рес» со ссылкой на заявление южноосетинского КГБ.

Уточняется, что в одном из нежилых домовладений населенного пункта Гдулет Ленингорского района, приграничного с Грузией, было найдено большое количество оружия и боеприпасов.

«В их числе: 376 патронов калибра 7,62 и 5,45 мм, семь выстрелов от гранатомета, три гранаты, четыре запала для гранат, огнепроводные шнуры, электрические детонаторы, а также элементы снаряжения», — говорится в сообщении КГБ республики.

Также в сообщении указывается, что в связи со сложной обстановкой на границе между Южной Осетии и Грузии, и участившимися случаями нарушения установленных на границе административно-правовых режимов вооруженными лицами с грузинской стороны, «не исключена вероятность того, что в обследованном нежилом домовладении находился схрон, предназначенный для возможного проведения вооруженных провокаций на территории Республики Южная Осетия».

Кроме этого, сообщается, что в настоящее время соответствующими органами республики проводятся мероприятия по проверке данного факта.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 15 июля стало известно, что в Южной Осетии прошли совместные тактические учения артиллеристов 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) и югоосетинских военнослужащих.