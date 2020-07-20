Калуга, , 14:56 — REGNUM Сегодня, 20 июля, в ходе заседания правительства Калужской области, прошедшего в режиме видеоконференцсвязи под председательством главы региона Владислава Шапши, рассматривалась ситуация, сложившаяся на территории муниципальных образований после ливневых дождей.

Глава Калужской обл. следит за ситуацией с подтоплением дач в пойме Протвы Пресс-служба правительства Калужской области

По данным ГУ МЧС России по Калужской области, начиная с 17 июля в связи с прохождением грозового фронта, сопровождавшегося ливневыми дождями высокой интенсивности, зафиксированы подтопления в Барятинском, Износковском, Медынском, Мосальском, Юхновском, Куйбышевском районах и Обнинске. Исполняющая обязанности главы администрации Обнинска Карина Башкатова проинформировала Владислава Шапшу о ситуации, сложившейся на территории городского округа, где в настоящее время остаются подтопленными свыше ста дачных участков. По ее словам, садовые некоммерческие товарищества были созданы более 40 лет назад. Многие участки расположены в пойме Протвы, поэтому постоянно, особенно в весенний паводок, возникает риск их подтопления. Владельцы участков об этом знают и постоянно информируются соответствующими службами.

«За прошедшую неделю подъем воды в Протве составил 5 метров 96 сантиметров. За последние сутки ее уровень упал всего на 20 сантиметров. В шести СНТ подтоплены участки, расположенные на пойменной территории. Принимаются меры по информированию жителей о необходимости переезда по месту постоянного проживания», — пояснила Карина Башкатова.

Глава Калужской обл. следит за ситуацией с подтоплением дач в пойме Протвы Пресс-служба правительства Калужской области

По словам начальника ГУ МЧС России по Калужской области Владислава Блеснова, «в прошедшие дни очень сложная ситуация складывалась в Можайском районе Московской области, откуда берет начало Протва. Ее протяженность по Московской области — 130 километров. И эта вода к нам пришла».

По данным ГУ МЧС России по Калужской области, уровень воды также поднялся в Оке — на 187 см, в Жиздре в районе Козельска — на 329 см, в Угре в районе п. Товарково — на 550 см.

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, Владислав Шапша поручил держать ситуацию с подтоплением территорий муниципалитетов на особом контроле.

«Необходимо оперативно реагировать, чтобы люди не страдали, и не было никаких рисков, связанных со здоровьем наших жителей», — заявил он.