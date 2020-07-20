Ростов-на-Дону, , 14:50 — REGNUM Оперативное видео из домовладения бывшего руководителя завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова опубликовал Следственный комитет России на YouTube.

На кадрах видно, что следователи проводят осмотр дома, где была убита 80-летняя сестра хозяина дома, а сам Герой Социалистического Труда был избит преступниками. Юрий Песков находится в больнице.

ИА REGNUM ранее сообщало, что по подозрению в разбойном нападении на дом, расположенный в селе Новомаргаритово Азовского района, и убийстве 80-летней женщины задержаны трое подозреваемых. Это двое жителей Азовского района и уроженец Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело по трём статьям уголовного кодекса РФ — «Убийство», «Покушение на убийство» и «Разбой».

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