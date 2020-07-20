Саратов, , 14:53 — REGNUM У проходной следственного управления СКР по Саратовской области на одного из следователей 20 июля совершили нападение, предположительно, в лицо брызнули кислотой, сообщает Взгляд-инфо со ссылкой на источник в правоохранительной среде.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.

По словам руководителя пресс-службы СУ СКР Надежды Волошиной: «Сегодня утром было совершено противоправное деяние в отношении нашего сотрудника. Жизни его ничего не угрожает. По данному факту организована доследственная проверка».

Также она добавила, что нападавшего пока не задержали. Информацию о случившемся предоставят позже.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Москве в ноябре 2019 года облили серной кислотой домофон в жилом доме.

Читайте также: Домофон в Москве облили серной кислотой, есть пострадавшие