Саратов, 20 июля 2020, 14:53 — REGNUM У проходной следственного управления СКР по Саратовской области на одного из следователей 20 июля совершили нападение, предположительно, в лицо брызнули кислотой, сообщает Взгляд-инфо со ссылкой на источник в правоохранительной среде.
Пострадавшего госпитализировали в больницу, медики оценивают его состояние как удовлетворительное.
По словам руководителя пресс-службы СУ СКР Надежды Волошиной: «Сегодня утром было совершено противоправное деяние в отношении нашего сотрудника. Жизни его ничего не угрожает. По данному факту организована доследственная проверка».
Также она добавила, что нападавшего пока не задержали. Информацию о случившемся предоставят позже.
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