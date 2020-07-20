Киншаса, , 14:18 — REGNUM Солдаты вооруженных сил Индонезии сумели освободить гражданина США, который стал заложником бандитской группировки в Демократической Республике Конго, сообщает Kompas.

Индонезийским военным миссии Организации Объединенных Наций (ООН) в Демократической Республике Конго удалось освободить американского гражданина после того, как его продержали 16 дней в деревне Аке, в 10 километрах от Лулимбы, Конго.

Издание отмечает, что переговоры проходили гладко, несмотря на столкновение с тремя вооруженными бандитами. Состояние здоровья заложника стабильное.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Индонезия подтвердила приверженность сотрудничеству с Россией и Танзанией, особенно в борьбе с COVID-19.

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