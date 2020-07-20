Ижевск, , 13:50 — REGNUM В Удмуртии за прошедшие выходные 18 жителей региона обратились в полицию в связи с кражей средств с банковских карт дистанционным способом. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Так, у 56-летней жительницы Ижевска под видом защиты от несанкционированной транзакции похитили 550 тыс. рублей. 42-летняя жительница Ижевска, пытаясь купить собаку, перевела мошенникам на неизвестный счет 33 тыс. рублей, но щенка так и не получила. В целом суммы ущерба варьируются от 23 тыс. до 290 тыс. рублей.

Всего ущерб составил 1,68 млн рублей.

По ряду фактов возбуждены уголовные дела, по остальным случаям проводятся проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение января-июня 2020 года в Ижевске было возбуждено 365 уголовных дел по фактам преступлений, совершенных с использованием сети интернет. Более 200 случаев мошенничества совершены при продаже или покупке товаров на специальных сайтах, 93 уголовных дела возбуждено по фактам продажи товаров или услуг в социальных сетях.

Также распространенными способами хищений являются предложения о компенсации за ранее приобретенные бады (биологически активные добавки) или некачественные товары, а также защита средств от незаконных транзакций.

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