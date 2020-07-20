Кунсан, Южная Корея, , 13:53 — REGNUM Военнослужащий США был обнаружен мертвым на территории авиабазы американских ВВС в южнокорейском Кунсане. Об этом 20 июля сообщает агентство Yonhap со ссылкой на командование 8-го авиационного полка ВВС США.

Согласно этим данным, сослуживец обнаружил одного из американских военнослужащих без признаков жизни в 08:50 по местному времени (02:50 мск), а через 20 минут была зафиксировано смерть найденного военного.

При этом звание и личность умершего не сообщаются, известно только, что он не является гражданином Южной Кореи, из тех, кто также расквартирован на базе в Кунсане. Причины произошедшего расследуются командованием.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самолет-разведчик RC-135W Rivet Joint, относящийся к ВВС США, пролетел утром 20 июля над Корейским полуостровом на фоне ситуации растущей напряженности в отношениях между КНДР и Южной Кореей.