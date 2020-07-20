Астрахань, , 13:50 — REGNUM В Астрахани 19 июля произошёл пожар на территории автобусно-троллейбусного парка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В Кировском районе на площади Карла Маркса загорелся ангар на территории «Муниципального унитарного автобусно-троллейбусного предприятия г. Астрахань». Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

«На месте пожара было создано боевых участка, тушение осложнялось достаточно сильной ветровой нагрузкой, высоким температурным режимом, а также отсутствием противопожарного водоснабжения на территории самого объекта. Для осуществления бесперебойной подачи воды для тушения была развернута магистральная линия от канала реки Кутум» — рассказал замначальника Главного управления Борис Парпиев.

В тушении пожара приняли участие 123 человека и 18 единиц техники. Огонь был локализован в 15:15 по местному времени, в 18:16 — ликвидирован полностью.