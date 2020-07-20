Орел, , 13:49 — REGNUM Металлическая световая опора обрушилась на маленького ребёнка в центре Орла — на площади Ленина — 18 июля. Прокуратура начала проверку, по материалам которой возбуждено уголовное дело, сообщила ИА REGNUM 20 июля старший помощник прокурора области Татьяна Цуканова.

Трёхлетний мальчик получил травмы во время прогулки на площади Ленина — ребёнок, пробегая по газону, задел металлическую конструкцию, опора упала на мальчика. Он получил перелом правой ключицы и был госпитализирован, уточнили в СУ СКР по региону.

Прокуратурой установлено, что световая опора не состояла на учете в органах местного самоуправления Орла, её содержание и обслуживание должным образом не осуществлялось.

Материалы проверки переданы в следственные органы, на их основании возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в прокуратуре области. Также прокурор Советского района Орла внёс представление в адрес главы администрации города.