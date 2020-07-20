Исетский район, Тюменская область, , 13:46 — REGNUM В Тюменской области в деревне Кукушки в Исетском районе сгорела ферма. В огне погибли 50 коров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Пожар произошёл поздно вечером 19 июля. Вызов поступил в 21:25 по местному времени. Полностью ликвидировать пожар удалось к утру 20 июля. Огнём уничтожено 3 тыс. кв.м.

Распространению огня способствовала жаркая погода и удалённость источника воды для тушения.

«Огнеборцам приходилось работать на подвозной воде из естественного водоисточника на расстоянии двух километров от места происшествия», — сообщили ИА «Тюменская линия» в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

Было спасено 350 голов крупного рогатого скота, 50 коров погибли. Предварительная причина возгорания — грозовые разряды.