Исетский район, Тюменская область, 20 июля 2020, 13:46 — REGNUM В Тюменской области в деревне Кукушки в Исетском районе сгорела ферма. В огне погибли 50 коров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Пожар произошёл поздно вечером 19 июля. Вызов поступил в 21:25 по местному времени. Полностью ликвидировать пожар удалось к утру 20 июля. Огнём уничтожено 3 тыс. кв.м.
Распространению огня способствовала жаркая погода и удалённость источника воды для тушения.
Было спасено 350 голов крупного рогатого скота, 50 коров погибли. Предварительная причина возгорания — грозовые разряды.