Ижевск, , 13:42 — REGNUM В Ижевске в результате прошедшего сильного дождя частично разрушена ливневка в районе Нефтемаша. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в социальной сети.

Он заверил, что днем 20 июля «работа ливневой канализации будет восстановлена силами МУП «ДРЭУ».

Также за сутки в городскую информационно-диспетчерскую службу по причине непогоды поступило 130 обращений. Из них 111 связаны с отключением электроэнергии, 10 информировали об упавших деревьях.

Глава Ижевска подчеркнул, что в непогоду последствия ливней и сильного ветра устраняются в круглосуточном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM в пятницу, 17 июля, в Ижевске также устраняли последствия ливня и сильного ветра. За предыдущую ночь в городскую информационно-диспетчерскую службу поступило 85 обращений граждан. 63 были связаны с отсутствием электроэнергии в частном секторе, 17 человек обратились по поводу упавших деревьев, четверо — по вопросу подтоплений многоквартирных домов и одного социального объекта.

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