Москва, , 13:41 — REGNUM В Москве обнаружили тело 90-летней женщины, сообщили 20 июля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Тело женщины 1929 года рождения обнаружили 19 июля в квартире дома на Кутузовском проспекте. Следователи уточнили, что имеются признаки насильственной смерти погибшей — множественные колото-резаные ранения.

По данным РИА Новости, жертвой преступления является доцент ВГИК Ирина Борисовна Шур.