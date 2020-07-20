Ростов-на-Дону, , 13:34 — REGNUM В Ростовской области задержаны предполагаемые преступники, ограбившие дом бывшего руководителя завода «Ростсельмаш» Юрия Пескова и убившие его пожилую сестру. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 20 июля.

Так, к совершению преступления оказались причастны двое жителей Азовского района Ростовской области и уроженец Санкт-Петербурга. У них обнаружены и изъяты похищенные предметы и другое имущество. Следователи восстанавливают картину произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля 2020 года в селе Новомаргаритово Азовского района в доме бывшего директора завода «Ростсельмаш» было обнаружено тело убитой 80-летней женщины. 83-летний хозяин дома получил травмы. Он находится в больнице. Возбуждено уголовное дело по трём статьям уголовного кодекса России — «Убийство», «Покушение на убийство» и «Разбой».

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно о состоянии бывшего директора «Ростсельмаша»