Абуджа, , 13:23 — REGNUM В числе 13 похищенных пиратами в ходе нападения на танкер Curacao Trader у побережья Бенина членов экипажа есть семь граждан России. Об этом 20 июля сообщает посольство РФ в Нигерии.

«Среди 13 членов экипажа, похищенных в результате пиратского нападения на судно Curacao Trader 17 июля с.г. в 210 милях от побережья Бенина, находятся 7 российских граждан», — говорится в сообщении.

При этом ранее стало известно, что что пираты напали на танкер 17 июля на расстоянии в 210 морских милях от побережья Бенина в 11:00 по местному времени (13:00 мск) — участке, являющемся одним из наиболее опасных в мире для судоходства, где происходит около половины всех нападений пиратов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, позднее, 18 июля, стало известно, что пиратами взяты в заложники 13 из 19 членов русско-украинского экипажа танкера Curacao Trader в Гвинейском заливе.