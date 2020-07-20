Курган, , 13:14 — REGNUM Курганский городской суд продлил арест бывшему заместителю начальника УМВД России по Курганской области Андрею Шамину и бывшему начальнику ОМВД Шадринска Дмитрию Кокотееву до 20 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Напомним, высокопоставленные полицейские были арестованы 23 марта. Их обвиняют по ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере»). Предполагаемый ущерб от их преступных действий оценивается в размере 27 млн рублей.

По версии следствия, с 2012 года по февраль 2020 года руководители полицейских подразделений проводили махинации с денежным довольствием, премиями и другими выплатами сотрудников ОМВД «Шадринский».

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