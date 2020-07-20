Болста, , 13:20 — REGNUM Вечером 18 июля в центре Болсты, расположенной в центральной части Швеции, полицейскими был задержан 14-летний подросток. В ходе осмотра личных вещей молодого человека у него были изъяты 26 маленьких пластиковых пакетиков марихуаны. Об этом 20 июля сообщила газета Fria Tider.

Задержание подростка было осуществлено уличным полицейским патрулем. Молодой человек привлек внимание одного из полицейских, после чего выяснилось, что 14-летний подросток, по всей видимости, является наркоторговцем. При обыске у него были изъяты 26 пакетиков марихуаны, сигаретные фильтры и бумага, электронные весы и небольшая стопка банкнот.

В полиции уже подтвердили, что молодого человека передали его опекунам. Совокупный вес найденных наркотиков составляет 40 грамм. В соответствии с действующим законодательством Швеции, это классифицируется как хранение наркотиков в малом размере. Таким образом, серьезного уголовного преследования подростку не грозит.