Село Енотаевка, Астраханская область, , 12:12 — REGNUM В Астраханской области утром 20 июля в Енотаевском районе в дорожно-транспортном происшествии пострадали люди, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

Спасатели получили сообщение о происшествии 20 июля в 9:30 по местному времени. В Енотаевском районе на 1251-м километре трассы Р-22 легковой автомобиль столкнулся с грузовиком.

Есть пострадавшие. По данным портала «Арбуз Today», травмы получили пять человек, в том числе двое детей.