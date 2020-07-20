Кострома, , 12:10 — REGNUM В больнице посёлка Судиславль Костромской области произошёл пожар. Об этом сообщает МЧС по региону.

Пожар в больнице Судиславля ГУ МЧС по Костромской области

Возгорание произошло в 5.58 20 июля, огонь повредил деревянные стены здания, в помещении наблюдалось сильное задымление.

К моменту приезда экстренных служб персонал эвакуировал всех пациентов. Два медика и шесть больных, находящихся в это время в медучреждении, не пострадали.

Койки для пациентов развернули в местной поликлинике. На место происшествия со специалистами выехал глава региона Сергей Ситников. Причины произошедшего выясняются.