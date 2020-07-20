Самара, , 12:03 — REGNUM Грозы с кратковременными дождями ожидаются в Самарской области. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба ФГБУ «Приволжское УГМС».

По сообщению пресс-службы ведомства, с 20 по 23 июля в регионе ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом температура воздуха может доходить до 29−30С. 20 июля ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

Отмечается, что с 21 по 27 июля местами в регионе будет сохраняться чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5 класс.

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