Сумы, Украина, , 12:09 — REGNUM В Сумской области Украины на газораспределительной станции произошёл выброс токсичного одоранта — вещества, которое добавляют в природный газ для придания ему запаха, заявил заместитель главы города Сумы по вопросам ЖКХ Александр Журба, сообщил 20 июля телеканал 112.ua.

ЧП произошло в районе села Анновка в ночь на 20 июля 2020 года.

«По возможности закройте окна, увлажняйте воздух в помещении, в случае ухудшения самочувствия обратитесь за помощью к врачу», — призвал чиновник местных жителей.

Одорант является веществом второго класса токсичности. Благодаря ему определяют места утечки газа.

Позже начальник «Службы 15−80» Валерий Марюхна заявил, что из-за выброса многие жители Сум почувствовали неприятный запах, но в данный момент вещество рассеялось, и в воздухе его нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе компании-оператора газотранспортной системы Украины заявили о рекордном показателе импорта природного газа «из Евросоюза».

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