Сумы, Украина, 20 июля 2020, 12:09 — REGNUM В Сумской области Украины на газораспределительной станции произошёл выброс токсичного одоранта — вещества, которое добавляют в природный газ для придания ему запаха, заявил заместитель главы города Сумы по вопросам ЖКХ Александр Журба, сообщил 20 июля телеканал 112.ua.
ЧП произошло в районе села Анновка в ночь на 20 июля 2020 года.
Одорант является веществом второго класса токсичности. Благодаря ему определяют места утечки газа.
Позже начальник «Службы 15−80» Валерий Марюхна заявил, что из-за выброса многие жители Сум почувствовали неприятный запах, но в данный момент вещество рассеялось, и в воздухе его нет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе компании-оператора газотранспортной системы Украины заявили о рекордном показателе импорта природного газа «из Евросоюза».
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