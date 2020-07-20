Якутск, , 11:46 — REGNUM За выходные обстановка с лесными пожарами-отказниками в России ухудшилась. Как сообщает сегодня, 20 июля, сайт ФБУ «Авиалесоохрана», сейчас в стране зарегистрировано 166 таких очагов на площади 333 887 га.

Работы по тушению на основании решений региональных комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности прекращены в шести регионах. Больше всего пожаров, которые не будут тушить из соображений экономической нецелесообразности бушует сейчас в Якутии (128 пожаров на площади 299 769 га). Далее следуют: Амурская область (18 пожаров на площади 15 627 га), Хабаровский край (пять пожаров на площади 9 199 га), Забайкальский край (девять пожаров на площади, 5 203 га), Иркутская область (три пожара на площади 3 999 га) и Камчатский край (три пожара на площади 90 га).

Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 июля в стране действовало 211 пожаров-отказников на площади 385 885 га.

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