Москва, , 11:44 — REGNUM Представители ГСУ СК РФ по Москве возбудили уголовное дело после обнаружения тела со множественными ранениями в квартире на западе города. Об этом сообщает пресс-служба столичного следственного главка.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). По данным следствия, 19 июля 2020 года в квартире жилого дома по Кутузовскому проспекту в городе Москве обнаружено тело женщины 1929 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений», — говорится в сообщении.

На данный момент, отметили в пресс-службе, следственные действия продолжаются.

Как сообщили агентству РИА Новости источники в правоохранительных органах, речь идёт о доценте ВГИКа Иде Шур. Согласно официальной информации, она преподавала в учебном заведении с 1958 года и является доцентом кафедры эстетики, истории и теории культуры.